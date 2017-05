WNBA: LA Sparks zvíťazili v New Yorku

Výsledky WNBA:



New York Liberty - Los Angeles Sparks 75:90, Dallas Wings - Indiana Fever 89:62





New York 31. mája (TASR) - Basketbalistky Los Angeles Sparks vyhrali v noci na stredu v zápase zámorskej WNBA na palubovke New Yorku Liberty 90:75. Obhajkyne titulu si pripísali tretie víťazstvo v sezóne a v tabuľke Západnej konferencie im patrí tretia priečka, New York je tretí na Východe.