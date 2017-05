WNBA: Los Angeles Sparks odštartovali obhajobu úspešne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:

New York - San Antonio 73:64, Los Angeles - Seattle 78:68, Connecticut - Atlanta 81:74

New York 14. mája (TASR) - Basketbalistky Los Angeles Sparks vstúpili do sezóny zámorskej WNBA, v ktorej obhajujú minulosezónny triumf, úspešne. Na domácej palubovke si poradili so Seattle Storm 78:68, minuloročná najužitočnejšia hráčka profiligy (MVP) Nneka Ogwumikeová k tomu prispela 23 bodmi.Obom tímom chýbali kľúčové hráčky (Candace Parkerová, Essence Carsonová či Jantel Lavenderová), ktoré ešte bojujú v tureckom play off. Sparks aj za prítomnosti legiend Magica Johnsona a Kobeho Bryanta slávnostne vytiahli pod strechu haly ich tretiu majstrovskú vlajku.