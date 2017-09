WNBA: Los Angeles zdolalo Minnesotu a vo finále sa ujalo vedenia

Hráčka Minnesota Lynx Sylvia Fowlesová (vľavo) v súboji o loptu s hráčkou Los Angeles Sparks Nnekou Ogwumikeovou. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Finále play off WNBA - 3. zápas /na tri víťazstvá/:



Los Angeles Sparks - Minnesota Lynx 75:64 (17:8, 15:18, 24:22, 19:16)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 30. septembra (TASR) - Basketbalistky Los Angeles Sparks zdolali v noci na sobotu v treťom súboji finále play off zámorskej WNBA na domácej palubovke Minnesotu Lynx 75:64 a v sérii vedú 2:1. Na potvrdenie obhajoby titulu im chýba už len jeden triumf.Domáce hráčky vstúpili do zápasu výborne, po prvej štvrtine viedli 17:8, v polovici stretnutia 32:26 a tento náskok v ďalších dvoch štvrtinách ešte zvýšili. Los Angeles potiahli k triumfu hráčky základnej päťky, z ktorých až štyri dosiahli dvojciferný počet bodov. Nneka Ogwumikeová a Odyssey Simsová dali po 16, Chelsea Grayová 14 a Candace Parkerová 13. "Dobré hráčky musia potiahnuť tím. Dnes to bola naša noc," povedal tréner Sparks Brian Agler.Finálová séria pokračuje štvrtým zápasom v Kalifornii, ktorý je na programe v noci na utorok.