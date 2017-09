WNBA: Minnesota Lynx a Los Angeles postúpili do finále play off

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Semifinále play off WNBA - výsledky:



Washington Mystics - Minnesota Lynx 70:81

/konečný stav série: 0:3, Minnesota postúpila do finále/



Phoenix Mercury - Los Angeles Sparks 87:89

/konečný stav série: 0:3, Los Angeles postúpilo do finále/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. septembra (TASR) - Basketbalistky Minnesoty Lynx a Los Angeles Sparks postúpili do finále zámorskej WNBA. Lynx uspeli aj v treťom stretnutí semifinále play off, keď na palubovke Washingtonu Mystics vyhrali 81:70 a v sérii zvíťazili hladko 3:0 na zápasy.V drese Mystics sa 13 bodmi prezentovala americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová.Do boja o titul po triumfe 3:0 v semifinálovej sérii nad Phoenixom Mercury postúpilo aj Los Angeles. V noci na pondelok vyhrali úradujúce šampiónky na palubovke Mercury tesne 89:87.