WNBA: Mystics do semifinále, Toliverová s 32 bodmi a 9 trojkami

New York 11. septembra (TASR) - Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová pomohla 32 bodmi k postupu Washingtonu do semifinále play off zámorskej WNBA. Mystics v noci na pondelok zvíťazili v 2. kole vyraďovačky na palubovke New Yorku Liberty 82:68 a prebojovali sa medzi najlepšie kvarteto. V sérii hranej na tri víťazstvá sa stretnú s Minnesotou.Toliverová utvorila s deviatimi trojkami nový rekord play off WNBA, 16 z jej 32 bodov zaznamenala v tretej štvrtine. Mystics sa prebojovali do semifinále prvýkrát od roku 2002. Líderkou domácich bola s 18 bodmi Tina Charlesová.Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Los Angeles a Phoenix, ktorý v 2. kole vyradil Connecticut.