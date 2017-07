WNBA: New York vyhral nad Washingtonom

výsledky:



Minnesota - Phoenix 81:66, Connecticut - San Antonio 89:75, New York - Washington 85:55, Dallas - Chicago 112:106 pp

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. júla (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics prehrali v zámorskej ženskej WNBA na palubovke New York Liberty 55:85. Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová si za hosťujúce družstvo pripísala dva body.Basketbalistky Dallasu Wings triumfovali doma nad Chicagom Sky 112:106 až po dvojnásobnom predĺžení.