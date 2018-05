WNBA: Washington utrpel v Seattle prvú prehru v sezóne

výsledky:



Atlanta - Minnesota 76:74,

New York - Dallas 94:89,

Seattle - Washington 81:77

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. mája (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics utrpeli prvú prehru v sezóne zámorskej WNBA, keď v noci na stredu prehrali na palubovke Seattle Storm 77:81. Američanka so slovenským pasom Kristi Toliverová bola opäť najlepšou strelkyňou v drese Mystics, no ani jej 20 bodov hostkám k výhre nestačilo.