WNBA: Washington začal výhrou nad San Antoniom, Toliverová s 8 bodmi

Kristi Toliverová v drese slovenskej reprezentácie. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Výsledky WNBA:



Phoenix Mercury - Dallas Wings 58:68

Minnesota Lynx - Chicago Sky 70:61

Seattle Storm - Indiana Fever 87:82

Washington Mystics - San Antonio Stars 89:74

New York 15. mája (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics úspešne vstúpili do novej sezóny zámorskej WNBA, v noci na pondelok zdolali v úvodnom zápase San Antonio Stars 89:74.Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová, ktorá sa po zisku titulu s Los Angeles Sparks upísala Washingtonu ako voľná hráčka, prispela k výhre ôsmimi bodmi, dvoma doskokmi a štyrmi asistenciami.