WNBA: Washington zdolal New York

Na snímkevľavo Kristi Toliverová (SR) a vpravo Iva Borovičová(Chorvátsko) Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Výsledky WNBA:



Washington Mystics - New York Liberty 67:54, Connecticut Sun - Seattle Storm 96:89

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. júna (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics zdolali v noci na piatok v zápase zámorskej WNBA New York Liberty 67:54. Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová prispela k víťazstvu domáceho družstva šiestimi bodmi, jej tím si upevnil vedúce postavenie vo Východnej konferencii.