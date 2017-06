Woods vyhľadal profesionálnu pomoc, poďakoval sa za podporu

Tiger Woods na PGA Tour Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. júna (TASR) - Americký golfista Tiger Woods požiadal o profesionálnu pomoc pri užívaní liekov na bolesť a problémoch s nespavosťou.Štyridsaťjedenročný Woods sa dostal opäť do povedomia pre problémy so zákonom. Na začiatku júna ho zatkli, keď ho našli ako spí za volantom svojho auta, ktoré bolo odstavené na ceste blízko mesta Jupiter a čiastočne zasahovalo do cyklistického chodníka. Woods sedel za volantom, mal bezpečnostný pás, naštartovaný motor i zapnuté svetlá, blikala smerovka doprava. Počas testu triezvosti zakolísal pri prechode po bielej čiare a začal dvíhať opačnú ruku než mu kázal policajt. Na otázku, kde bol, odpovedal "LA." Napokon ho s rukami za chrbtom posadili na zadné sedadlo policajného auta. Médiá pôvodne informovali, že dôvodom zatknutia bol alkohol, ale Woods niekoľko hodín po prepustení tvrdil, že užil predpísané lieky.Američan sa zotavuje z operácie chrbta, plánuje však návrat do súťažného diania.napísal Woods na sociálnej sieti Twitter.