Workshop v Košiciach bude o zamestnávaní Rómov v zelenej ekonomike

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. augusta (TASR) - Zástupcovia samospráv a neziskových organizácií sa v Košiciach podelia o svoje priaznivé skúsenosti so zamestnávaním Rómov v zelenej ekonomike. Na workshope, ktorý sa uskutoční v utorok (15.8.) v Teledome na Timonovej ulici, okrem nich vystúpia i odborníci z Nórska." uviedla riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková.Pre Slovensko by to odhadom mohlo podľa jej slov znamenať vytvorenie približne 10.000 pracovných miest a ušetrenie nášho vzduchu od piatich miliónov ton emisií CO2 a úsporu 600.000 litrov vody.tvrdí Mačáková.Ako ďalej uviedla, príklady zelenej ekonomiky a jej využitia pri vytváraní nových ekologických pracovných miest v Európe predstavia na workshope Príležitosti inklúzie Rómov v rámci zelenej ekonomiky na Slovensku odborníci z nórskej organizácie International Development Norway Association Anders Stolan a Carol Tissot.dodala riaditeľka ETP Slovensko.Podujatie sa uskutoční vďaka podpore z Bilaterálneho fondu Nórskych grantov na Slovensku.