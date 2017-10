Wozniacka na MS WTA zmietla Halepovú a je blízko postupu do semifinále

Dánska tenistka Caroline Wozniacka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Červená skupina:



Caroline Wozniacka (6-Dán.) - Simona Halepová (1-Rum.) 6:0, 6:2



Tabuľka:



1. Caroline Wozniacka 2 2 0 4:0 4

2. Simona Halepová 2 1 1 2:2 2

3. Caroline Garciová 1 0 1 0:2 0

4. Jelina Svitolinová 1 0 1 0:2 0

Singapur 25. októbra (TASR) - Dánska tenistka Caroline Wozniacka triumfovala aj vo svojom druhom zápase v červenej skupine na MS WTA Tour v Singapure a priblížila sa postupu do semifinále. Turnajová šestka si v stredu poradila s najvyššie nasadenou Simonou Halepovou z Rumunska jednoznačne 6:0 a 6:2. V druhom zápase skupiny sa stretli Francúzka Caroline Garciová (8) s Jelinou Svitolinovou z Ukrajiny (4).Wozniacka si priniesla do Singapuru výbornú formu, už v prvom zápase nadelila "kanára" Svitolinovej (6:2, 6:0) a v stredu to zopakovala aj proti svetovej jednotke. Dánka ťažila z kvalitného podania a na rozdiel od svojej súperky (17) urobila iba sedem nevynútených chýb. Od začiatku duelu vyhrala sedem hier v rade a až potom pustila k slovu Halepovú, no len na chvíľku. Za stavu 1:1 v druhom dejstve vyhrala ďalšie tri gemy a i keď dovolila Rumunke znížiť na 2:4, záver duelu si už postrážila a premenila hneď prvý mečbal.