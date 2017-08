WTA v Stanforde a vo Washingtone: Tofeje si vybojovali tieto tenistky

Na snímke vľavo americká tenistka Madison Keysová, ktorá vyhrala turnaj WTA v Stanforde, a ruská tenistka Jekaterina Makarovová s víťaznou trofejou na turnaji WTA vo Washingtone. Obe tenistky na kombosnímke vyhrali turnaje 7. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stanford 7. augusta (TASR) - Americká tenistka Madison Keysová sa stala víťazkou turnaja WTA v kalifornskom Stanforde. Vo finále dvojhry si ako nasadená trojka poradila so svojou krajankou a šestkou "pavúka" CoCo Vandewegheovou 7:6 (4), 6:4. Pre Keysovú je to tretí titul na WTA Tour, prvý od operácie zápästia.Ruská tenistka Jekaterina Makarovová sa stala víťazkou turnaja WTA vo Washingtone. Vo finále dvojhry ako nasadená sedmička zdolala Nemku Juliu Görgesovú 3:6, 7:6 (2), 6:0. Pre ruskú ľaváčku je to tretí singlový titul na WTA Tour.