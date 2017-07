Xavi bude jedného dňa trénerom FC Barcelona, tvrdí Bartomeu

Na archívnej snímke Xavi Hernandez oslavuje zisk titulu v roku 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. júla (TASR) - Španielsky futbalista Xavi Hernandez, ktorý počas kariéry získal s FC Barcelona 25 významných trofejí, by sa jedného dňa mohol vrátiť do katalánskeho klubu v pozícii trénera. Tvrdí to prezident FCB Josep Bartomeu.Xavi pôsobí v súčasnosti v katarskom klube Al Sadd, kam zamieril po 17 mimoriadne úspešných rokoch v barcelonskom áčku. Podľa Bartomeua využíva 37-ročný stredopoliar čas v Katare, aby sa pripravil na budúcu úlohu v Španielsku.uviedol Bartomeu v rozhovore pre agentúru AP.dodal na adresu ikony FC Barcelona.Xavi, celým menom Xavier Hernandez Creus, prišiel do barcelonskej akadémie La Masia, keď mal 11 rokov. Postupne sa vypracoval na rešpektovaného tvorcu hry, ktorý získal s "blaugranas" osem majstrovských titulov v La Lige, štyrikrát triumfoval v Lige majstrov a trikrát vybojoval španielsky Kráľovský pohár. Okrem toho vyhral šesťkrát španielsky Superpohár, dvakrát európsky Superpohár UEFA a dvakrát zvíťazil s Barcelonou na majstrovstvách sveta klubov. Úspechy slávil aj na medzinárodnej scéne, so španielskou reprezentáciou získal titul majstra sveta v roku 2010 a dvakrát titul majstra Európy (2008 a 2012).