Yeray Alvarez nepomôže Španielom, musí podstúpiť chemoterapiu

Bilbao 13. júna (TASR) - Španielsky futbalista Yeray Alvarez musí absolvovať liečbu chemoterapiou po tom, čo mu lekári odhalili anomáliu v semenníku.Obranca Athletica Bilbao už v minulosti postúpil liečbu pre nádor v semenníku, do mužstva sa vrátil pred koncom sezóny. Tentokrát by mal chýbať približne tri mesiace. Dvadsaťdvaročný futbalista mal Španielsko reprezentovať na blížiacich sa ME do 21 rokov v Poľsku. Informáciu priniesla agentúra AP.