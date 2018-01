Yildirim:Turecko nedovolí vznik teroristického subjektu pozdĺž hranice

Na archívnej snímke Benali Yildirim Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 25. januára (TASR) - Turecká vláda nedovolí, aby pozdĺž jej hranice vznikolsubjekt, vyhlásil vo štvrtok turecký premiér Binali Yildirim. Podľa agentúry AP tým naznačil, že Turecko môže rozšíriť svoju ofenzívu z kurdskej enklávy Afrín na severe Sýrie aj do ďalších oblastí.Yildirim opäť kritizoval Spojené štáty za ich podporu kurdských síl v Sýrii.povedal turecký premiér.Yildirim taktiež uviedol, že od spustenia ofenzívy v enkláve Afrín turecká armáda- zabila, zranila alebo zajala - zhruba 300 militantov.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už v stredu zopakoval hrozbu rozšírenia ofenzívy smerom na východ, do mesta Manbídž, ktoré kontrolujú kurdskí bojovníci podporovaní Spojenými štátmi, čo by znamenalo konfrontáciu medzi dvoma spojencami z NATO.Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) spustili ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín v sobotu 20. januára. Ankara nazvala operáciu Olivová ratolesť a otvorila ňou nový front v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne.Afrín kontrolujú kurdské milície, známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát. Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.