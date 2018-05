Z 20 vysnívaných povolaní detí sa zarába nadpriemerne len v šiestich

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. mája (TASR) - Smetiar, veterinár či učiteľka. Práve toto sú povolania, ktoré deti často považujú za atraktívne. Sny v útlom veku často nebývajú spájané s očakávanými zárobkami. Portál Platy.sk sa preto rozhodol odhaliť Slovákom, koľko by dnes zarábali, ak by si splnili svoje detské túžby.Keď rozmýšľa o budúcom povolaní dieťa, zo širokého spektra profesií si väčšinou nevyberá podľa rovnakých kritérií, aké zvolia dospelí. Ide zrejme o jeden z hlavných dôvodov, prečo sa ľudia svojich detských snov nedržia aj vo vyššom veku. Z 20 povolaní, ktoré deti často označujú ako svoje vysnívané, sa zarába nadpriemerne len v šiestich. Ide o pozície generálneho riaditeľa, pilota, lekára, právnika, vojaka a stewarda či letušky.Čísla potvrdzujú, že deti pri svojej vytúženej pracovnej budúcnosti takmer vôbec nemyslia na peniaze. Najhoršie na tom skončili povolania ako smetiar, sestrička, ošetrovateľ zvierat, kaderníčka a krajčír či krajčírka.Ukazuje sa, že naplnenie detských snov nemusí byť jednoduché. Problematické to môže byť najmä pri pozícii generálneho riaditeľa. Uchádzači si musia poradiť nielen s obrovskou konkurenciou, ale zároveň splniť množstvo požiadaviek. Portál Profesia.sk evidoval v tomto roku zatiaľ 44 ponúk.Z pohľadu dostupnosti ponúk majú najväčšiu príležitosť splniť si svoj sen tí, ktorí v detstve snívali o tom, že sa stanú učiteľmi, krajčírmi, zdravotnými sestričkami, právnikmi či lekármi. Naopak, na pozíciu archeológa či smetiara firmy nehľadali nových zamestnancov na Profesia.sk ani v jednom prípade.Medzi deťmi sa však nájdu aj také prípady, keď ich najväčším snom je stať sa princeznou alebo princom. Podľa ich predstáv ide o nenáročnú náplň práce, keď nemusia robiť jednoducho nič. Najlepšou predstavou je, keď za takútobudú mať aj stály nekonečný príjem.Realita je však iná. Dlhodobo nezamestnaný, ktorý nemá deti a žije v domácnosti, za ktorú platí nájom, prípadne je vlastníkom, má k dispozícii 3 dávky či príspevky od štátu. Dokopy tak môže mesačne získať 180,47 eura.