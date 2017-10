Z Air Berlin prešlo do Lufthansy 3000 zamestnancov

Lietadlo Air Berlin. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Frankfurt nad Mohanom 13. októbra (TASR) - Lufthansa preberá len časť skrachovanej leteckej spoločnosti Air Berlin a jej zamestnancov. O jej ďalšie časti sa vedie medzi záujemcami zápas. Ich predaj však nebude rýchly.Zamestnanci, ktorých neprevzala Lufthansa, si začali hľadať nové pracovné miesta. Stovky ich prišli dnes v Berlíne na podujatie Pracovný trh. Na ňom Eurowings, nízkonákladová dcéra Lufthansy, ponúkla 1000 pracovných pozícií pre palubný personál, ale aj vo svojej administratíve.Vedenie Lufthansy informovalo, že od Air Berlin kupuje 81 lietadiel. S nimi prejde do najväčšej nemeckej leteckej spoločnosti do 3000 jej doterajších zamestnancov. Najmenej 5000 pracovníkov berlínskej spoločnosti zostáva voľných na trhu práce. A aj tí, čo sa už uchytili, nemôžu rátať s tým, že si udržia doterajší príjem.Vedenie Air Berlin hodnotí dnešný Pracovný trh ako úspešný. V jeho organizovaní chce pokračovať. Rovnaká akcia má byť zorganizovaná s Nemeckou dráhou (Deutsche Bahn), ktorá by mohla prijať viacerých jej zamestnancov. Hovorí sa aj o ponukách práce, ktorú môže poskytnúť spolková krajina Berlin.Vedenie Air Berlin je pripravené založiť transformačnú spoločnosť, ale nemôžu ju financovať.