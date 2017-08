Z automobilky Daimler sa stane holding

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stuttgart 24. augusta (TASR) - Nemecký automobilový koncern Daimler, ktorý okrem luxusných osobných áut Mercedes-Benz vyrába aj nákladné vozidlá a autobusy, chystá zásadné zmeny vo svojej štruktúre. Podľa časopisu Manager Magazine sa automobilová skupina do roku 2019 pretransformuje na holdingovú spoločnosť s tromi divíziami: divíziou osobných áut, nákladných áut a autobusov a divíziu finančných služieb. Cieľom tohto kroku je umožniť jednotlivým divíziám vstup na burzu.Generálny riaditeľ Dieter Zetsche a finančný riaditeľ spoločnosti Bodo Uebber sa podľa časopisu už vraj dohodli na zmenách v štruktúre a transformácii koncernu na holding do výročného valného zhromaždenia akcionárov v marci 2019.Daimler odmietol tieto správy komentovať, ale o pripravovaných zmenách v automobilke sa špekulovalo už dlhší čas.Samotný Zetsche asi pred mesiacom povedal, že Daimler uvažuje o transformácii, ale zatiaľ skúma jej výhody a nevýhody a hľadá ideálnu štruktúru, ktorá by mu umožnila dosiahnuť v budúcnosti čo najlepšie výsledky.