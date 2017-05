Z Belehradu premiestnili migrantov do azylových centier

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 11. mája (TASR) - Srbské úrady dnes uviedli, že väčšinu migrantov, ktorí prespávali v blízkosti hlavnej autobusovej stanice, v parkoch a na opustených miestach v centre Belehradu, prepravili autobusmi do azylových centier mimo hlavného mesta. Informovala o tom agentúra AP.Srbské centrum pre utečencov uviedlo, že maloletých migrantov, ktorí sú bez sprievodu dospelých, premiestnia do utečeneckého tábora v belehradskej mestskej časti Krnjača a ostatných do centier v Obrenovci a v Sjenici.Podľa informácii z Centra pre utečencov pri preprave nevznikli žiadne problémy; niektorí utečenci sa dokonca dobrovoľne prihlásili, keď sa dozvedeli, že v azylovom centre budú mať pravidelnú stravu a tiež zdravotnú starostlivosť. Napriek tomu niekoľko stoviek migrantov utieklo, aby sa vyhlo presťahovaniu.V dôsledku uzatvorenia tzv. balkánskej migračnej trasy uviazlo v Srbsku okolo 7000 ľudí, ktorí hľadajú spôsob, ako sa môžu dostať cez prísne strážené hranice susediacich členských krajín EÚ, najmä do Maďarska a Chorvátska.