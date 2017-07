Z brala Strečno sa zrútil 100-tonový skalný blok

Na snímke práce na odstraňovaní brala pod hradom Strečno v utorok 18. júla 2017. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Strečno 19. júla (TASR) - Z brala pod hradom Strečno sa v utorok (18.7.) vo večerných hodinách uvoľnil na uzavretú cestu I/18 spájajúcu Žilinu s Martinom približne 100-tonový skalný blok. Informáciu dnes pre TASR potvrdil projektový manažér pri sanáciách na brale Strečno Branislav Prelovský.uviedol s tým, že popoludní zasadne k situácii krízový štáb.Na konci júna spadlo z pôvodne nesanovanej časti brala niekoľko skál. Výsledky geotechnického prieskumu následne ukázali, že pre kritickú situáciu v nesanovanej časti brala je potrebné vyhlásiť na území obce Strečno mimoriadnu situáciu, tá trvá až do odvolania.Prelovský pripomenul, že pracovníci ihneď začali so zaisťovacími prácami. Aby ochránili vozovku pred padajúcimi skalami, pod skalný blok, ktorý je potrebné odstrániť, naviezli vrstvu štrku.Cestu I/18 popod hrad uzavreli pre sanáciu v nedeľu 16. júla od 8.00 h, predpokladaný čas uzávery je do 30. júla. Cesta je uzavretá v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou Skalou v mieste obojstranného parkoviska. Zákaz platí i pre chodcov a cyklistov.