Z bratislavského letiska sa začne na jeseň lietať do Maroka

Bratislava 10. mája (TASR) - Z bratislavského letiska Milana R. Štefánika pribudne na jeseň nová letecká linka do afrického Marrákeša v Maroku. Lety spustí letecká spoločnosť Ryanair od 30. októbra s frekvenciou dvakrát týždenne. Z Bratislavy sa tak bude lietať do Marrákeša každý utorok a sobotu.Nová linka bude podľa marketingovej manažérky Ryanairu pre strednú a východnú Európu Olgy Pawlonky súčasťou zimného letového poriadku pre roky 2018/2019.Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková doplnila, že Ryanair tak oznámil pre rok 2018 už ôsmu novú leteckú linku z Bratislavy.vymenovala. Zároveň od júna otvorí nové linky do Eindhovenu v Holandsku a Dalamanu v Turecku. Následne od novembra pridá aj nové lety do ukrajinského Kyjeva-Boryspiľu a spomínaného marockého Marrákeša.