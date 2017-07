Z Bratislavy do Skopje sa dá letieť štyri krát týždenne

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. júla (TASR) - Cestujúci môžu od tohto týždňa lietať z Bratislavy do macedónskeho Skopje a späť štyrikrát týždenne. Letecká spoločnosť Wizz Air totiž pridáva k aktuálnym letom v pondelky a piatky aj lety v stredy a nedele." priblížila hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková. V decembri 2016 pridala podľa jej slov spoločnosť novú linku do Kyjeva rovnako s dvoma letmi týždenne.avizovala Ševčíková. Od leta 2018 pritom podľa jej slov vzrastie frekvencia leteckých spojení s ukrajinským hlavným mestom na päť letov týždenne.Letecká spoločnosť Wizz Air je aktuálne so šiestimi pravidelnými linkami druhým najväčším leteckým dopravcom z Bratislavy. Okrem Skopje a Kyjeva zabezpečuje lety aj do mesta Kluž-Napoca v Rumunsku, do Tuzly v Bosne a Hercegovine, do Sofie v Bulharsku a do poľskej Varšavy.