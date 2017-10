Z Bratislavy môžu cestujúci lietať do Bologne v Taliansku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Z bratislavského Letiska Milana R. Štefánika možno od pondelka lietať do Bologne v Taliansku. Novú pravidelnú linku z Bratislavy spúšťa letecká spoločnosť Ryanair. Prevádzkovať ju bude dvakrát do týždňa, v piatky a v pondelky.priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Spustenie ďalšej avizovanej linky, do gréckeho Solúna, presunul dopravca podľa jej slov na jar 2018.avizovala.V roku 2017 pribudlo podľa Ševčíkovej z Bratislavy spolu päť nových leteckých liniek – do Varšavy, Sofie, Klužu-Napoca a Tuzly od leteckej spoločnosti Wizz Air a do Bologne spoločnosťou Ryanair.doplnila.Z Bratislavy sa tak s krátkym prestupom v Miláne možno podľa jej slov dostať v rámci jednej letenky aj do destinácií Porto v Portugalsku, Valencia v Španielsku, Catania na talianskej Sicílii a Cagliari na Sardínii.Ryanair zároveň podľa Ševčíkovej oznámil štyri nové linky z Bratislavy a späť už aj pre rok 2018. Okrem Solúna pridá na prelome marca a apríla z Letiska M. R. Štefánika aj nové pravidelné linky na Maltu, do Burgasu v Bulharsku a na Pafos na Cypre. Všetky bude prevádzkovať dvakrát týždenne.