Z Bratislavy môžu dovolenkári lietať na ostrov Korfu

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 5. mája (TASR) - Z bratislavského letiska Milana R. Štefánika sa dovolenkári od dnešného dňa dostanú priamou linkou na grécky ostrov Korfu. Toto letecké spojenie zaradila do svojho letového poriadku letecká spoločnosť Ryanair.," priblížila hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.Na grécky ostrov sa bude z Bratislavy podľa jej slov odlietať každý piatok a prilietať rovnako každý piatok" doplnila Ševčíková.Patria k nim podľa jej slov aj priame linky do letovísk Malaga a Palma de Mallorka v Španielsku, sicílske Trapani, Alghero v Sardínii, alebo linka do Paríž - Beauvais. Celkovo zabezpečuje letecká spoločnosť z Bratislavy v súčasnosti 20 priamych spojení.