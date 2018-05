Z Česka vlani odišlo bojovať do Sýrie jedenásť ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 18. mája (TASR) - Z Českej republiky malo vlani odísť bojovať do Sýrie 11 ľudí. V dvoch prípadoch išlo o českých občanov, ostatní boli cudzinci. Česká moslimská komunita je ako celok naďalej umiernená. Vyplýva to zo situačnej správy o vnútornej bezpečnosti krajiny za minulý rok. Správu ministerstva vnútra čoskoro dostane do rúk vláda, napísal v piatok portál Novinky.cz.Podľa správy sa Česko stalo po porážke militantnej organizácie Islamský štát (IS) tranzitnou krajinou, kadiaľ sa zahraniční bojovníci snažili dostať naspäť do Európy.České domáce bezpečnostné zložky už dlhší čas označujú návraty bojovníkov za bezpečnostné riziko, a to pre možnú radikalizáciu týchto osôb alebo možnú prípravu teroristického útoku na európskom území. V správe sa nachádza informácia, žeHovorca českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Ladislav Šticha oznámil, že zatiaľ sa k informáciám nemôže vyjadrovať, lebo správu zatiaľ neschválila vláda. Vo všeobecnosti je podľa neho zásadné to, že Česko nie je pre radikálov cieľovou destináciou a stále je skôr tranzitným priestorom.Polícia podľa dokumentu riešila vlani niekoľko prípadov ľudí, ktorí sa pokúšali vstúpiť do EÚ cez české územie a boli podozriví z toho, že predtým pôsobili v niektorej z teroristických organizácií. Polícia tiež preverovala niekoľko prípadov finančnej a logistickej podpory teroristickým skupinám v zahraničí. Detektívi sledovali aj niekoľko ľudí, ktorí sa v ČR pokúšali zaistiť výcvik, lekársku starostlivosť alebo inú materiálu podporu teroristom.Vlaňajší prípad dvoch Čechov je podľa správy prvý, keď sa českí občania ocitli medzi zahraničnými bojovníkmi. Z kontextu je zrejmé, že ide o príbuzných bývalého pražského imáma, ktorí sa zapojili do bojov v sesterskej organizácii teroristickej siete al-Káida. V ČR ich obvinili z terorizmu a z priamej účasti v teroristickej organizácii. Polícia ich stíha ako osoby na úteku.BIS podľa Štichu intenzívne pracuje na rozpoznávaní teroristov alebo radikálov medzi ľuďmi, ktorí do Česka prichádzajú alebo krajinou prechádzajú. BIS sa rovnako snaží mať pod kontrolou prípadný pohyb českých občanov smerom do rizikových oblasti, u ktorých by služba identifikovala vysoké riziko radikalizácie.BIS podľa správy vlani monitorovala rizikové osoby zo zahraničia - niektoré šírili islamizmus v EÚ prostredníctvom budovania osobných a virtuálnych kontaktov. Časť z nich sa podieľala aj na šírení islamistických ideológií v Česku. Boli to islamisti pôvodom zo Strednej Ázie a čiastočne tiež z kaukazských republík.uvádzalo sa v dokumente, z ktorého v piatok citoval portál Novinky.cz.