Z Česka vyrazí do Číny prvý vlak. Povezie pivo či porcelán

Praha 17. júla (TASR) - Prvýkrát v histórii totiž spojí Česko a Čínu priamy vlak. V stredu (19. 7.) z terminálu spoločnosti Metrans v Prahe - Hostivaři vyjde vlaková súprava smerujúca do Číny.Na zhruba 18-dňovú cestu sa vydá súprava vozov s kontajnermi naloženými predovšetkým českým tovarom. Povezie napríklad české pivo alebo porcelán.uviedol Michael Wei Li zo spoločnosti YXE - Yiwu Timex Industrial Investment. Vlak mieri do mesta I-wu (Yiwu), ktoré sa stalo jednou z hlavných základní, odkiaľ odchádzajú vlaky medzi Čínou a Európou. Záujem o takúto dopravu rastie. Pre zákazníkov je to lacnejší variant než lietadlo, vyššiu cenu než loď kompenzuje čas prepravy. Loďou totiž cesta trvá najmenej mesiac.Vlaky pritom nejazdia plné len smerom z Číny, ale čoraz častejšie aj z Európy. Napríklad, keď v máji prišiel prvý spoj z Veľkej Británie do Číny, bol naložený hlavne sušeným mliekom. Do roku 2020 plánujú Číňania do Európy každoročne vypraviť 5000 vlakov. Snažia sa tak oživiť niekdajšiu Hodvábnu cestu pod názvom One Belt, One Road a zlepšiť kvalitu cesty i trvanie jazdy. Od roku 2013, kedy sa priame spojenie rozbehlo, prešlo medzi Európou a Čínou 4000 vlakov.Praha sa stane šestnástym európskym mestom, ktoré má priame spojenie s Čínou po železnici. Vlaky medzi Čínou a Európou doteraz využívajú dve rôzne trasy: južnú časť Transsibírskej magistrály do severnej Číny alebo cez západnú Čínu a Kazachstan.Podľa spoločnosti DB Schenker vlaky z Číny dovážajú predovšetkým dielce pre automobilový priemysel a tovary s krátkym termínom dodania.vyzdvihol ďalšie prednosti manažér železničných prepráv Ondřej Jašek.Po železnici z Číny putujú už napríklad aj celé autá. Na začiatku júla dorazil do Belgicka prvý vlak s vozidlami Volvo, ktoré boli vyrobené v Číne. Na palube ich bolo 123. Doprava loďou trvala doteraz automobilke 60 dní, vlakom je to o dve tretiny rýchlejšie.Dopravcovia sa snažia vymyslieť, ako na koľaje dostať aj tovary, ktoré sú na tak dlhú prepravu citlivé. Napríklad spoločnosť JF Hillebrand, ktorá sa zaoberá prepravou nápojov, otestovala už nový kontajner na prepravu vín. Dôvodom sú rozdielne teploty počas cesty, ktoré môžu kolísať medzi teplotou pod bodom mrazu až k horúčavám cez 40 stupňov. Je tiež potrebné vyriešiť napríklad problém s veľkými otrasmi pre zlý stav koľají v niektorých častiach trasy. Firma bude tiež testovať, aký je rozdiel medzi vínom na začiatku cesty a v cieli, ak náklad putuje vlakom, loďou alebo lietadlom.