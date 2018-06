Z chátrajúceho OD Lamač má byť nové centrum Karpatia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 23. júna (TASR) - Do budovy bývalého Obchodného domu Lamač na Hodonínskej ulici by sa mal vrátiť život. Nový vlastník, investičná skupina Dynastion chce už na jeseň začať s komplexnou rekonštrukciou objektu. Výsledkom má byť centrum pod názvom Karpatia, ktoré okrem obchodných prevádzok vytvorí tiež coworkingové prostredie a poskytne i miesto pre komunitný život mladých v Lamači.uviedol vicestarosta Lamača Lukáš Baňacký. Verí, že nový koncept zohľadní aj samotnú lokalitu, v rámci ktorej sa ráta s prepojením Lamača s Dúbravkou a Záhorskou Bystricou pripravovanými cyklotrasami.avizoval Baňacký.Bližšie informácie o tom, čo by mali v rámci služieb nové priestory ponúknuť, chce investor oznámiť v dohľadnom čase.zdôraznila mediálna zástupkyňa investora Denisa Vološčuková.“ priblížila.Revitalizácia sa dotkne aj okolitých plôch.uviedla Vološčuková, ktorá deklarovala, že obyvateľov Lamača chce investor o všetkých krokoch informovať dostatočne vopred.Obchodný dom pod názvom Prímestské nákupné stredisko Bratislava – Lamač otvorili 26. februára 1988. Obdobie najväčšieho záujmu zažil v 90. rokoch, v novom miléniu už vyťaženosť obchodných priestorov klesala, menšie prevádzky tam však fungovali ešte pred niekoľkými rokmi.