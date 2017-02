Z. ČIŽMÁRIKOVÁ: A. Danko zákon neporušil, mandátu sa nevzdá

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), archívna snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. februára (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) neporušil žiaden zákon. Vyhlásila to dnes šéfka komunikácie parlamentu Zuzana Čižmáriková po obvinení zo strany Igora Matoviča (OĽaNO-NOVA), že podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD) hlasoval v pléne za Danka.zdôraznila.Na výzvu Matoviča, aby sa mandátu vzdal aj Danko, Čižmáriková odvetila, že je veľmi zvláštne na to reagovať.zdôraznila. Na otázku, prečo aktéri situáciu neriešili, hneď ako na to prišli, ale schôdza pokračovala ďalej, Čižmáriková neodpovedala.dodala s tým, že za Glváča hovoriť nechce.Matovič dnes na tlačovej konferencii vyhlásil, že Glváč hlasoval za Danka, a preto oboch vyzval na odstúpenie. Glváč mal použiť Dankovu kartu.povedal Matovič a pustil videozáznam, ktorý má podvodné hlasovanie dokazovať.K incidentu malo dôjsť počas prezentácie na začiatku mimoriadnej schôdze venovanej odvolávaniu premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Kým Danko v sále nebol, hlasovanie ho vykázalo, že bol vďaka jeho karte prítomný. Na druhej strane Glváč, ktorý sa v sále nachádzal, je vykázaný ako neprítomný. Glváč mal totiž manipulovať práve s Dankovou kartou, nie so svojou.V tomto volebnom období hlasovala za poslaneckého kolegu Martina Šimkovičová (nezaradená). Mandátu sa odmietla vzdať, dostala pokutu 1000 eur. V roku 2009 sa rovnakého prešľapu dopustila vtedy opozičná poslankyňa Iveta Radičová. Chybu si priznala a vzdala sa poslaneckého mandátu, čo označila za jediný spôsob, ako sa očistiť.