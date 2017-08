Z colného skladu vo Vietname zmizlo 150 kilogramov slonoviny

Na snímke slonovina. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 16. augusta (TASR) - Vietnamského colníka zadržali v prípade zmiznutia 150 kilogramov slonoviny. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra DPA.Tridsaťpäťročného colníka zamestnaného v evidenčnom sklade v Hanoji zadržali pre podozrenie, že namiesto pôvodne zhabaných 150 kilogramov slonoviny uskladnil a zaevidoval na colnom sklade falošnú slonovinu. Spoločne s ním zadržali tiež dvojicu komplicov.Na údajný zločin sa prišlo v apríli v rámci inšpekcie uskladneného inventára.Podľa Národného výboru proti pašeráctvu, obchodným podvodom a falšovaniu ide o "obzvlášť závažný prípad", pretože páchateľ bol medzi osobami zodpovednými za presadzovanie colných nariadení v boji s nezákonných prevozom slonoviny, napísal internetový denník Dan Tri.Slonovina sa do Vietnamu nemôže dovážať ani z neho vyvážať. Podľa svetového fondu na ochranu prírody (WWF) smeruje väčšina do Vietnamu prepašovanej slonoviny ďalej do Číny. Na miestnom čiernom trhu sa predáva iba časť z tohto vzácneho tovaru, a to v hodnote 770-1200 dolárov za kilogram.Medzinárodný obchod so slonovinou je od roku 1989 nezákonný, výnimku tvoria iba príležitostné aukcie zo zásob.