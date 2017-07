Z dôvodu prasacieho moru sa na Morave začne hromadný odstrel diviakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 13. júla (TASR) - V Zlínskom kraji v ČR začnú platiť mimoriadne opatrenia z dôvodu prasacieho moru. Diviaky budú poľovníci strieľať na území od diaľnic D1 a D2 až po hranice so Slovenskom a Poľskom. Niektoré oblasti sa oplotia. Mimoriadne opatrenia začnú platiť už v piatok. Informovala o tom dnes na svojej internetovej stránke spravodajská televízia ČT24.Poľovníci sa dnes dohodli na intenzívnom love diviakov na území Moravy ohraničenom diaľnicami D1 a D2 od hraníc so Slovenskom až po hranice s Poľskom. Naopak, zákaz lovu ďalej platí pre napadnutú oblasť, ktorou je celý okres Zlín. V tomto regióne nesmú poľovníci diviaky loviť od druhej polovice júna, keď sa mor objavil.Poľovníci budú môcť loviť aj pomocou techník, ktoré nie sú za normálnej situácie povolené. Budú tak môcť využívať umelé osvetlenie aj prístroje na nočné videnie.Zástrelné, teda odmena pre poľovníkov, by sa malo pohybovať okolo 1000 korún za ulovený kus. Vzorky z tiel zvierat by mali byť podrobené analýze.Ošípané chované v okrese Zlín budú musieť do konca mesiaca poraziť, ak chovatelia nedodržia zásady biologickej bezpečnosti chovu, aby nemohol byť kontaminovaný africkým morom prasiat.Ak tak chovatelia neurobia, hrozí fyzickým osobám pokuta do výšky 50.000 korún (približne 1900 eur) a podnikateľom a právnickým osobám až do výšky dva milióny korún (približne 76.000 eur).Africký mor prasiat bol do stredy potvrdený celkovo už u 29 uhynutých diviakov. Infikovaná oblasť, v ktorej platia mimoriadne veterinárne opatrenia vrátane zákazu lovu, sa pôvodne týkala len desaťkilometrového okruhu okolo miesta pri zlínskej nemocnici, kde boli nájdené prvé dva uhynuté diviaky. Neskôr sa oblasť rozšírila na celý okres Zlín.