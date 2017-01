Z džihádistických častí Mósulu uteká denne tisícka ľudí, tvrdí OSN

Obyvatelia irackého Mósulu, 4. januára 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 10. januára (TASR) - V priemere tisícka ľudí denne uteká od minulého týždňa z irackého Mósulu po začatí novej fázy ofenzívy s cieľom oslobodiť toto mesto spod nadvlády Islamského štátu (IS). Novinárom v Ženeve to povedal dnes hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke.Od začiatku operácie v polovici októbra podľa neho ušlo z Mósulu už 135.000 ľudí. Jeden z najsilnejších dní bol 2. január, keď ich z tohto obliehaného mesta utieklo 4000.Úrad OSN konštatoval, že on ani jeho partneri nemajú prístup k civilistom v západnej časti Mósulu kontrolovanej IS, a upozornil na. Žiadne podrobnosti však nepovedal.