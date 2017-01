Z eskalácie v Donbase sa obviňujú obe strany konfliktu

Ilustračná snímka Foto: FOTO JD Foto: FOTO JD

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev/Moskva 31. januára (TASR) - Strany ozbrojeného konfliktu na východe Ukrajiny sa dnes navzájom obvinili z eskalácie napätia, zintenzívnenia ostreľovania a z pokusov o útok na pozície nepriateľa, informovali svetové i regionálne tlačové agentúry.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes vyhlásil, že. Podľa jeho slov oddiely, ktoré konajú nezávisle od kyjevského velenia, prešli cez styčnú líniu, pričom sa tak stalo za podpory delostreleckej paľby vládnych síl. Jednotky hnutia odporu ich museli v oblasti mesta Avdijivka zastaviť a následne aj dobyť späť svoje pozície, dodal Peskov.uviedol Peskov, ktorý súčasne vyjadril ľútosť nad stratami na životoch, a to na oboch stranách.Hovorca Kremľa súčasne vyjadril presvedčenie, že podobné agresívne výpadynaznačil. Dodal, že Kremeľ to vníma ako prejav toho, že Kyjev nie je pripravený plniť mierové dohody uzavreté v Minsku.V súvislosti s eskaláciu konfliktu v Donbase ukrajinský prezident Petro Porošenko prerušil svoju návštevu Nemecka.Aj keď najbližšia schôdzka tzv. kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase bola naplánovaná na stredu, Porošenko nariadil zvolať jej mimoriadne zasadanie. Zatiaľ však nie sú oficiálne informácie o zmene stredajšieho termínu.V danej situácii Stála rada Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) rozhodla, že dnes sa uskutoční jej mimoriadne zasadnutie.Pokiaľ ide o zvolanie mimoriadnej schôdzky v tzv. normandskom formáte - za účasti predstaviteľov Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny -, takáto dohoda nebola zatiaľ prijatá, dodal Peskov.Boje medzi vládnymi jednotkami a Ruskom podporovanými separatistami si od víkendu doteraz na strane Kyjeva vyžiadali najmenej osem obetí a desiatky zranených.Ministerstvo obrany samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) dnes informovalo o dvoch mŕtvych a troch zranených civilistoch. Proseparatistická tlačová agentúra DNA zasa informovala, že proruské sily prišli o štyroch mužov a majú siedmich zranených.Najkritickejšia a najzložitejšia je situácia v meste Avdijivka, ktorého obyvatelia sa ocitli bez dodávok tepla, elektriny a vody. V oblasti je pritom 20-stupňový mráz. Úrady v Avdijivke vyhlásili výnimočný stav a pripravujú aj evakuáciu, ak sa nepodarí obnoviť dodávky. Zatiaľ do iných miest a obcí regiónu previezli len ťažko chorých.Opravy na vodovodnom a elektrickom vedení sú však v podstate nemožné, keďže stále dochádza k prestrelkám. Ich terčom boli aj zariadenia miestnej vodárenskej spoločnosti, do ktorej areálu - do blízkosti filtračných zariadení - dopadlo dnes najmenej desať projektilov.Velenie DĽR síce tvrdí, že v oblasti Avdijivky dodržiava prímerie, ale predseda prokyjevskej vojensko-civilnej správy Doneckej oblasti Pavlo Žebrivskyj informoval, že prímerie, ktoré malo začať platiť o 11.00 h SEČ, sa porušuje.Hovorca proruských síl Eduard Basurin v rozhovore pre ruskú televíziu Rossija-24 odmietol správy, že elektrické a teplovodné vedenie v Avdijivke bolo poškodené ostreľovaním proruských síl. Uviedol, že tieto vedenia boli poškodené už dávnejšie.