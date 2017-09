Z Frankfurtu sa bude od roku 2018 lietať do 38 nových destinácií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 12. septembra (TASR) - Ryanair, írska nízkonákladová letecká spoločnosť, v nasledujúcom roku zvýši konkurenčný tlak na Lufthansu na jej domácej pôde.Letisko vo Frankfurte nad Mohanom od budúceho leta vďaka Ryanairu ponúkne cestujúcim 38 nových liniek. Dnes to vo Frankfurte oznámil marketingový šéf írskych aerolínií David O'Brien.Lietadlá spoločnosti budú lietať do deviatich krajín, v ktorých budú mať 38 cieľových letísk. Medzi nimi budú priemyselné centrá a dovolenkové destinácie najmä v Španielsku, Taliansku a v Grécku. Z Frankfurtu sa začne lietať aj do bulharského Plovdivu.