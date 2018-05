Z. Freyja si prvou výstavou obrazov v Bratislave splnila detský sen

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Bratislava 26. mája (TASR) – Výstavnou premiérou v kultúrnom priestore Satori Stage v centre Bratislavy sa verejnosti predstavuje Zuzana Freyja. Nazvala ju podľa jedného obrazu Divoká krása, ale aj podľa svojich najväčších inšpirácií. Nimi sú pôvodná príroda, divoké zvieratá, múdrosť dávnych národov, ich symboly a ornamenty, tiež snové svety a hlbinná imaginácia.Vodopád, Tiger v Provence, Záhrada plodnosti, Tierra Verdel, Ako duše prichádzajú na svet, Malá čarodejnica, Zrodená z ohňa a vody, Strom duší a ľadové medvieďa, Avatar domov, Tancujúce srdce a ďalšie maľby zaplnili miestnosť, kde sa konajú rôzne kultúrne a vzdelávacie aktivity.na piatkovej (25.5.) vernisáži výstavy prezradila autorka odetá v dlhých šatách podľa pestrofarebného prírodného obrazu, čím prezradila svoju ďalšiu veľkú záľubu.V detskom veku každý deň maľovala, tancovala a spievala. Chcela v tom pokračovať v ľudovej škole umenia, kde jej vraj maľovanie znechutili. Preto na 'kariéru umelkyne' zanevrela. Dávna túžba sa v nej prebudila až na dvojtýždňovej púti Saharou.uviedla pre TASR maliarka, ktorá sa pod odborným vedením venuje aj spevu a tancovaniu.A tak košická rodáčka (1972) pod umeleckým menom a dlhej prestávke spokojne pokračuje vo svojich detských túžbach. Je šťastná, keď prostredníctvom svetla, hry farieb a tvarov môže vypovedať aj bez slov, aký krásny a plný svet vidí. Pomáha jej to v ťažkých chvíľach a rovnako ju to podporuje v chvíľach radosti a šťastia. Po bývaní v Košiciach a Bratislave už rok pôsobí v Prahe.Výstava potrvá do 25. júna.