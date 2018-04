Z grantového programu Šariš ľuďom rozdelia na projekty 16.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľký Šariš 11. apríla (TASR) – Regionálne projekty zamerané na rozvoj turizmu, obnovu pamiatok a ďalších významných symbolov v Prešovskom kraji podporí čiastkou 16.000 eur Pivovar Šariš. O grant z programu Šariš ľuďom sa môžu uchádzať mimovládne organizácie do 20. mája.O príspevok môžu žiadať slovenské mimovládne subjekty registrované ministerstvom vnútra. Každý zo žiadateľov môže predložiť jeden projekt. O tom, kto získa dotáciu, bude rozhodovať grantová komisia programu a miestnych odborníkov pre regionálny rozvoj. Výsledky zverejnia do 30. júna.Hodnotiť jednotlivé projekty budú môcť aj ľudia vo verejnom hlasovaní. Organizácia, ktorej projekt získa najviac hlasov, bude odmenená sumou 1000 eur. Hodnotenie verejnosti bude prebiehať na internete od 2. júla do 25. augusta. Kto získal najviac hlasov, organizátor zverejní 1. septembra. Podrobné informácie a formuláre k žiadostiam si možno stiahnuť na adrese www.sarisludom.sk.Grantový program za 15 rokov svojej existencie podporil neziskové organizácie či občianske združenia čiastkou takmer 300.000 eur, financie išli na 152 projektov.