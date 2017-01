Z irackého Mósulu utečie každý deň viac ako 2000 civilistov

Obyvatelia irackého Mósulu, 4. januára 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odporúčame aj: Do severosýrskeho Aleppa sa vracajú tisíce ľudí

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 5. januára (TASR) - Každý deň utečie zo severoirackého mesta Mósul vyše 2000 Iračanov, čo je o niekoľko stoviek ľudí viac ako pred novou fázou operácie, ktorú iracké sily a ich spojenci spustili s cieľom vyčistiť mesto od militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na stredajšie vyhlásenie OSN.Po počiatočnom rýchlom postupe sa operácia zameraná na znovudobytie Mósulu na niekoľko týždňov zastavila, avšak minulý štvrtok iracké sily obnovili na troch frontoch ofenzívu, ktorej cieľom je prebiť sa z východu mesta k rieke Tigris.Elitné jednotky irackého ministerstva vnútra vstúpili v utorok do štvrte Mísák a v stredu začali s jej čistením. Protiteroristické jednotky zároveň obsadili priemyselnú štvrť Mósulu a oddiely polície postupujú v štvrti Vahdá, uvádza sa vo vyhlásení irackej armády.Podľa OSN sa však postup irackých vládnych síl premieta do zvýšeného počtu obetí z radov civilistov. Militanti z IS, ktorí musia čeliť mnohonásobnej presile, využívajú vo svoj prospech znalosť terénu, umiestňujú ostreľovačov do vysokých budov, pričom podlažia pod nimi obývajú civilisti, odpaľujú nálože umiestnené v autách v úzkych uličkách mesta a medzi budovami sa presúvajú podzemnými chodbami.