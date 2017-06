Z Iraku a Sýrie sa vracajú do Európy bojovníci, štáty si nevedia rady

ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Brusel 16. júna (TASR) – Už 1500 európskych radikálov, ktorí odišli do Iraku a Sýrie bojovať v radoch organizácie Islamský štát (IS), sa vrátilo domov. Zo štatistík vyplýva, že celkove odišlo do tejto oblasti najmenej 5000 Európanov a približne polovica z nich tam podľa vyjadrenia experta stále zostáva.Podľa uvedených štatistík odišlo z členských štátov EÚ bojovať do Iraku a Sýrie približne 5000-6000 ľudí. Najčastejšie sa tam dostali cez Turecko. Koordinátor EÚ pre boj proti terorizmu Gilles de Kerchove citovaný agentúrou AFP povedal, že v danom regióne momentálne bojuje "2000-2500 Európanov", a to i napriek územným stratám IS.uviedol Kerchove. Komisár EÚ pre bezpečnostnú úniu Julian King sa obáva, že v najbližších mesiacoch i rokoch bude pretrvávať riziko nových teroristických útokov, ktoré budú plánovať návratilci z blízkovýchodného bojiska.Agentúra AFP zrátala, že do jednotlivých európskych štátov sa už vrátilo 1500 zradikalizovaných bojovníkov. Najviac, až 400, ich prišlo naspäť do Spojeného kráľovstva. Mnohí z nich po návrate smerujú do väzenia alebo sú pozorne sledovaní. Neraz je ale náročné dokázať, čo presne robili v Sýrii a Iraku.V členských štátoch EÚ sú tieto osoby zadržané a vypočúvané, ale ďalší postup sa líši štát od štátu. Phil Gurski, výskumník z Medzinárodnom centra na boj proti terorizmu v Haagu, zastáva názor, že štáty nevedia, ako si s navrátilcami z Iraku a Sýrie poradiť. "Niektorí sú traumatizovaní, niektorí zranení, ďalší odmietajú barbarské metódy IS, ale niektorí majú v pláne radikalizovať svoje okolie," vysvetlil.V Belgicku napríklad bojovníci z Iraku a Sýrie smerujú do špeciálneho deradikalizačného centra. Rakúsko postupuje v dvoch fázach. "Prvým krokom je obvinenie z členstva v teroristickej organizácii. Zohľadňuje sa pri tom aj kriminálna minulosť jednotlivca. Potom zostávajú pod dohľadom polície, ktorá vyhodnotí, do akej miery sú nebezpeční," vysvetlil postup Rakúska hovorca tamojšieho ministerstva vnútra Karl-Heinz Grundböck.Ďalšie štáty zas hľadajú všetky možnosti, ako získať dostatok dôkazov na uväznenie zradikalizovaných bojovníkov. Opačný postup zvolilo Dánsko, kde mestečko Aarhus už v roku 2007 spustilo rehabilitačný program pre džihádistov, ktorí sa buď vrátili, alebo majú zámer odísť na Blízky východ. Pomáhajú im pri zvyšovaní kvalifikácie a hľadaní práce či ubytovania.