Z jadrovej elektrárne Fukušima vypustia vodu kontaminovanú tríciom

Tokio 14. júla (TASR) - Spoločnosť TEPCO, prevádzkovateľ poškodenej japonskej jadrovej elektrárne Fukušima I, vypustí do mora vodu kontaminovanú tríciom, rádioaktívnym izotopom vodíka. Uviedla to dnes agentúra Kjódo s odvolaním sa na šéfa spoločnosti Takašiho Kawamuru.Trícium obsahuje obrovská masa kontaminovanej vody, ktorá sa používa na ochladzovanie reaktorov elektrárne vážne poškodenej 11. marca 2011 v dôsledku zemetrasenia a prívalovej vlny cunami.Aj keď čistiaci systém odfiltruje z vody všetky ostatné rádioaktívne izotopy, v prípade trícia to nie je možné. Podľa spoločnosti TEPCO trícium predstavuje v malých množstvách malé riziko pre ľudské zdravie, miestni rybári sa však obávajú, že vypustenie kontaminovanej vody im spôsobí ďalšie škody.Po zemetrasení došlo vo Fukušime I k roztaveniu aktívnej zóny troch zo šiestich reaktorov. Hoci situácia v elektrárni sa medzičasom stabilizovala, v jej areáli sa nachádza takmer 600 nádrží s miliónmi litrov kontaminovanej podzemnej a chladiacej vody.