Z Južného Sudánu ušlo už vyše 1,5 milióna ľudí; boje tam stále zúria

Ženeva 10. februára (TASR) - Počet ľudí, ktorí ušli pred občianskou vojnou z Južného Sudánu, prekročil 1,5 milióna. Je to teraz tretia najväčšia utečenecká kríza na svete po Sýrii a Afganistane, oznámil dnes Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).Najnovší prichádzajúci z chudobnej krajiny "", povedal hovorca UNHCR William Spindler na tlačovej konferencii v Ženeve.Okrem utečencov je v rámci krajiny vysídlených 2,1 milióna ľudí.Južný Sudán sa stal štátom nezávislým od Sudánu iba v roku 2011.Krajina skĺzla do ozbrojeného konfliktu, keď sa v decembri 2013 vystupňoval rozkol medzi prezidentom Salvom Kiirom a jeho bývalým viceprezidentom Riekom Macharom. Boje medzi Macharovými povstaleckými silami a armádou prezidenta Kiira nezastavilo ani vytvorenie vlády národnej jednoty.UNHCR vyzvalo darcov, aby pomohli okolitým krajinám, ktoré už ledva zvládajú prílev utečencov z Južného Sudánu.Spindler spomenul menovite pomoc utečencom v Ugande, ktorá prijala takmer 700.000 Juhosudáncov a stala sa v tejto kríze najväčšou hostiteľskou krajinou.Utečenci sú v Ugande začleňovaní do miestnych komunít a dostávajú tam možnosť pracovať na poľnohospodárskej pôde, dodal hovorca UNHCR Spindler.