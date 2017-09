Z južnej Floridy museli pre hurikán Irma evakuovať pol milióna ľudí

Na snímke kolóna áut severne od mesta Tavernier na Floride po tom, ako úrady nariadili povinnú evakuáciu pred hurikánom Irma 6. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami 8. septembra (TASR) - Úrady v americkom štáte Florida nariadili evakuáciu vyše pol milióna obyvateľov jeho južnej časti v súvislosti s blížiacim sa hurikánom Irma, ktorý má zasiahnuť štát počas víkendu. Informovala o tom v noci nadnes agentúra AP.Národné stredisko pre hurikány (NHC) vo štvrtok večer vydalo prvé varovanie pre južnú časť Floridy a priľahlé ostrovy Florida Keys. Do evakuačnej zóny spadá aj metropolitná oblasť Miami, kde žije šesť miliónov ľudí.Zo súostrovia Florida Keys muselo odísť najmenej 31.000 ľudí. Floridský guvernér Rick Scott vyzval obyvateľov, aby rešpektovali evakuačné nariadenia, a zároveň nariadil zatvorenie štátnych úradov a škôl do pondelka.K obdobným bezpečnostným opatreniam pristúpil aj guvernér štátu Georgia Nathan Deal; evakuácia sa týka všetkých oblastí východne od cesty 95 vrátane mesta Savannah. Do pohotovosti povolal 5000 členov Národnej gardy.Georgiu naposledy zasiahol hurikán tretej alebo vyššej kategórie v roku 1898. Posledným hurikánom najvyššej piatej kategórie, ktorý udrel na Floride, bol v roku 1992 hurikán Andrew. Jeho vietor mal rýchlosť 265 km/h.Tento prírodný živel si vtedy vyžiadal životy 65 ľudí a spôsobil materiálne škody vo výške 26 miliárd dolárov. Išlo o dovtedy najničivejší hurikán v dejinách USA. Tento rekord prekonal v roku 2006 hurikán Katrina.Hurikán Irma, ktorý sa momentálne presúva cez karibskú oblasť, si vyžiadal najmenej 11 mŕtvych a rozsiahle škody na infraštruktúre. S rýchlosťou vetra 300 km/h je najsilnejším hurikánom, aký kedy zaznamenali v Atlantiku.