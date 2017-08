Z KĽDR uteká stále viac ľudí, tvrdí Thajsko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 2. augusta (TASR) - Thajský imigračný úrad zaznamenal v uplynulých mesiacoch na svojom území zvýšený počet severokórejských utečencov.Ako uviedla agentúra Reuters, Thajsko je často využívanou prestupnou stanicou, cez ktorú sa púšťajú osoby utekajúce z tohto chudobného komunistického štátu. Každoročne sa stovkám Severokórejčanov podarí prejsť do Číny a následne sa cez celú krajinu po súši dostať do Thajska, odkiaľ ich zvyčajne posielajú do Južnej Kórey.V uplynulom roku zaznamenalo Thajsko 535 utečencov z KĽDR. Za prvých šesť mesiacov tohto kalendárneho roka ich prišlo 385. Vyplýva to z údajov thajského imigračného úradu, ktoré mala k nahliadnutiu agentúra Reuters s tým, že týždeň čo týždeň prichádzajú noví.