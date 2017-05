Z Krugerovho národného parku ušlo päť levov

Na snímke lev leží v tieni stromu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Johannesburg 9. mája (TASR) - Juhoafrickí lesníci a policajti sa pokúšajú odchytiť päť levov, ktoré miestni obyvatelia videli na križovatke neďaleko hraníc s Mozambikom. Oznámil to dnes úrad, ktorý má v Juhoafrickej republike na starosti národné parky (SANParks).Levy podľa všetkého utiekli zo svetoznámeho Krugerovho národného parku a dostali sa do mesta Komatipoort. Troch z nich neskôr zahliadli neďaleko parku, povedal hovorca SANParks Reynold Thakhuli.Po šelmách pátrajú vrtuľníkom, za pomoci ktorého ich nájdu, odchytia a prevezú nazad do parku. To sa podľa hovorcu možno podarí až v noci, kedy sú zvieratá aktívne.Päticu levov zahliadli spoločne v pondelok, ale neskôr sa šelmy zrejme rozdelili.Nie je známe, ako levy ušli z Krugerovho parku, ktorý má rozlohu porovnateľnú s Walesom alebo Izraelom. Väčšina územia parku je totiž oplotená.Krugerov národný park nesie meno búrskeho politika Paula Krugera a je najnavštevovanejšou a najznámejšou prírodnou zaujímavosťou v JAR. Časti jeho územia sú chránené od roku 1898, prvým národným parkom v JAR je od roku 1926.