Z Maďarska odchádzajú podniky pre nedostatok pracovnej sily

Budapešť 17. mája (TASR) - V uplynulom období sa viaceré nadnárodné podniky rozhodli presťahovať svoje výrobné závody z Maďarska pre nedostatok pracovnej sily, pričom z rovnakého dôvodu sa nerealizuje niekoľko plánovaných rozšírení kapacít závodov. Upozornil na to vo štvrtok denník Magyar Idők s tým, že doposiaľ takto stratilo prácu 2000-3000 zamestnancov.Podľa denníka nejde o všeobecný jav, týka sa najmä montážnych podnikov s malou pridanou hodnotou. Niekoľko závodov svoje výrobné kapacity sťahuje na Ukrajinu, do Srbska, prípadne až na Ďaleký východ.V týchto dňoch prichádza o prácu vyše 500 pracovníkov závodov v Gyöngyösi a v Gödöllő americkej spoločnosti Lear Corporation - výrobcu pre sedacie a elektrické systémy automobilov. Nejde však o jedinú firmu, ktorej situáciu komplikuje okrem nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily aj vysoká fluktuácia.Odborári to považujú za alarmujúce, preto chcú o tomto probléme rokovať s vládou, píše Magyar Idők.