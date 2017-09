Z Maka srší odhodlanie dobyť Wembley: Ide o 1. miesto v skupine

Na snímke zľava hráči slovenskej futbalovej reprezentácie Róbert Mak a Juraj Kucka počas tréningu pred zajtrajším zápasom kvalifikácie na Majstrovstvá sveta 2018 vo futbale Slovensko – Slovinsko vo štvrtok 31. augusta 2017 v Trnave. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. septembra (TASR) - Zo slovenských futbalistov sála pred šlágrom F-skupiny kvalifikácie MS 2018 odhodlanie pobiť sa proti Anglicku o úspešný výsledok. Róbert Mak za seba otvorene deklaroval ambíciu zaskočiť favorita a dokonca ho odsunúť na druhú priečku tabuľky. Na to však Slováci potrebujú "dobyť" slávny chrám Wembley, na ktorom Angličania už šesť rokov v kvalifikácii neprehrali.Podľa krídelníka slovenského tímu však nejde o nereálny cieľ, zlom v štatistikách by mohol priniesť pondelňajší večer:vyhlásil Mak pred súbojom, do ktorého pôjdu Angličania v pozícii lídrov F-skupiny a s dvojbodovým náskokom pred zverencami trénera Jána Kozáka.Podľa Maka bude kľúčové vyrovnať sa hráčom Albiónu v dôraze a držaní lopty.zdupľoval Mak.Domáci nastúpia už bez Wayna Rooneyho, historicky najlepší anglický reprezentačný kanonier sa prednedávnom rozhodol ukončiť kariéru v národnom tíme.dodal Mak.