Z Mjanmarska utieklo už vyše 500.000 Rohingov

Moslimskí Rohingovia, ktorí smerujú do utečeneckého tábora v Bangladéši. 28. septembra 2017. Bangladéš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 28. septembra (TASR) - Na vyše 500.000 už stúpol počet príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov, ktorí od 25. augusta utiekli pred násilnosťami z Mjanmarska do susedného Bangladéša. Oznámila to dnes Organizácia Spojených národov.Hovorca OSN Farhan Haq to podľa agentúry AP označilUviedol tiež, že Rohingov, ktorí doposiaľ utiekli do Bangladéša, je v skutočnosti asi ešte oveľa viac, zrejme až vyše 700.000.Pri bangladéšskom pobreží Bengálskeho zálivu sa dnes prevrátila loď s Rohingami na úteku. Pri nehode zahynulo prinajmenšom 15 ľudí vrátane desiatich detí. Do neďalekej nemocnice v meste Cox's Bazar previezli najmenej desať zranených.Doposiaľ nie je známe, koľko ľudí sa v preplnenom plavidle viezlo, takže nie sa nevie ani to, koľko osôb je nezvestných. Jeden zo zachránených uviedol, že skupina Rohingov pochádzala z malej mjanmarskej dediny ležiacej za riekou Naf pri bangladéšskych hraniciach. Podľa jeho slov bolo na lodi do 80 Rohingov.Prevrhnutie lode v nepriaznivom počasí poukazuje podľa bangladéšskeho predstaviteľa Detského fondu OSN (UNICEF) naaby utiekli pred násilím vo svojej domovine.K najnovšiemu hromadnému úteku Rohingov došlo po násilnostiach, ktoré vypukli v Jakchainskom štáte 25. augusta. Militanti patriaci k etnicko-náboženskej menšine Rohingov vtedy zaútočili na zhruba 30 policajných staníc. Mjanmarská armáda následne spustila odvetnú operáciu. Vzájomné strety si vyžiadali stovky obetí na životoch, prevažne z radov vzbúrencov. Ako armáda, tak aj povstalci sa vzájomne obviňujú z používania brutality.Jakchainský štát je najchudobnejšou oblasťou Mjanmarska a žije tam vyše milión Rohingov. Táto indoárijská národnostná menšina moslimského vierovyznania čelí v prevažne budhistickom a z jazykového hľadiska väčšinovo sinotibetskom Mjanmarsku tvrdým perzekúciám.