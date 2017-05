Z Múzea petržalského opevnenia sa v sobotu bude ozývať streľba

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 20. mája (TASR) – Streľba ľahkých a ťažkých guľometov sa bude ozývať z Múzea petržalského opevnenia v Bratislave. V rámci dnešnej Noci múzeí a galérií si totiž pripravilo komentovanú prehliadku streľby priamo zo strieľní Bunkra B-S 4 Lány. Chýbať nebudú sprievodcovia v dobových uniformách či nočná prehliadka. Toto múzeum môže dnes verejnosť navštíviť do 23.00 h.priblížil TASR jeden z organizátorov a sprievodca Robert. Návštevníci sa môžu taktiež dozvedieť, ako sa toto múzeum budovalo a aká je jeho vízia do budúcna.Taktiež ich čaká prekvapenie vo forme komentovanej ukážky streľby expanzných guľometov priamo zo strieľní bunkra, ktorá bude o 15.00 h a 20.00 h.priblížil Robert.Múzeum petržalského opevnenia sa nachádza na Viedenskej ceste v Bratislave, takmer pri hranici s Rakúskom. Samotný Bunker B-S 4 Lány bol podľa Roberta budovaný v rámci veľkého projektu československého opevnenia ešte ako reakcia na nástup Adolfa Hitlera k moci.priblížil. Postupom času tieto objekty chátrali a na konci 90. rokov minulého storočia boli kompletne rozkradnuté.podotkol sprievodca. Odvtedy ubehlo šesť rokov, čo bunker rekonštruujú. Za ten čas sa skupine nadšencov podarilo podľa vlastných slov dostať na úroveň múzeí, ktoré sa tomu v Česku venujú desiatky rokov. Pre verejnosť pripravujú každý rok viacero akcií ako Výročie mobilizácie 1938 či Noc lampášov.Múzeum petržalského opevnenia je otvorené od apríla do októbra každú sobotu od 11.00 do 18.00 h alebo v prípade záujmu na objednávku.