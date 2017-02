Z Nemeckej zoo ukradli tučniaka jednopáseho

Tučniak, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo/Kin Cheung Foto: TASR/AP Photo/Kin Cheung

Berlín 13. februára (TASR) - Nemecká polícia dnes informovala o odcudzení tučniaka jednopáseho zo zoologickej záhrady v meste Mannheim na juhozápade Nemecka.Ošetrovatelia si chýbajúceho tučniaka všimli v sobotu počas zvyčajného sčítavania. Pracovníci prehľadali všetky priestory zoo, avšak nenašli žiadne stopy, ktoré by naznačovali, že by 50 centimetrov vysoký a päť kilogramov vážiaci tučniak ušiel.Dospeli preto k záveru, že zviera niekto ukradol. Pre lepšiu identifikáciu má tučniak na krídle číslo 53 a taktiež má implantovaný čip.Ošetrovatelia varujú, že tučniak sa musí čo najskôr vrátiť naspäť do zoo, pretože, ako tvrdia, bez špeciálnej stravy a regulovaného prostredia dlho neprežije.