Z novej rozhľadne na Veľkej Homoli bude vidno aj rakúske horstvá

Bratislava/Modra 28. októbra (TASR) – Na vrchu Veľká Homoľa neďaleko Modry bude stáť nová vyhliadková veža. Nahradí predchádzajúcu rozhľadňu, ktorej technický stav bol po 16 rokoch používania nevyhovujúci. Informuje o tom mesto Modra na svojej webovej stránke, kde prezentuje aj súhrnnú technickú a statickú správu.povedal pre TASR zástupca primátora Modry Marian Gavorník. Podľa technickej správy by mal nový návrh nadväzovať na pôvodnú stavbu tvarovou jednoduchosťou a čiastočne aj materiálovým riešením.uvádza správa.Podľa nej je rozhľadňa s výškou 21 metrov dimenzovaná na šesť poschodí. Budú prepojené štvorramenným dreveným schodiskom, ukotveným do nosných konštrukcií po vonkajšom a vnútornom obvode veže. Pokiaľ ide o použité materiály, nová veža bude kombináciou drevených konštrukčných prvkov a oceľových styčníkov, ktoré podľa technickej správy zvýšia odolnosť a trvácnosť najviac namáhaných spojov konštrukcie.Prvú turistickú rozhľadňu na Veľkej homoli vybudoval Modranský turistický spolok v roku 1894. Predchádzajúca bola postavená na konci roka 2001. Od septembra 2016 bol výstup na ňu z technických príčin nemožný. Na výstavbu novej vyhliadkovej veže vyčlenilo financie zo svojho rozpočtu mesto Modra a prispieť mohli aj občania v dobrovoľnej zbierke.Pri vhodných poveternostných podmienkach by aj nová rozhľadňa mala poskytovať výhľad na panorámu Malých Karpát, Podunajskú nížinu, Biele Karpaty, Považský Inovec, Tribeč, Strážovské vrchy, Vtáčnik, Veľkú Fatru, Pohronský Inovec, ako aj na horstvá v Rakúsku a na Morave.