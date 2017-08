Z NÚSCH odchádzajú špičkoví zdravotníci, podľa Druckera nejde o náhodu

Na archívnej snímke zľava prednosta Kliniky kardiochirurgie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Michal Hulman a minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 25. augusta (TASR) – V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave podalo výpoveď 11 zdravotníkov. Sú medzi nimi špičkoví lekári aj sestry z oblasti intervenčnej rádiológie a diagnostiky.Výpovede sú platné k 1. novembru tohto roka, "tento tím" by sa mal presunúť do súkromného centra Medissimo spadajúceho pod finančnú skupinu Penta. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave to povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), "ktorý to započul".uviedol Drucker. Takúto situáciu považuje za zlyhanie zo strany NÚSCH.uviedol Drucker s tým, že sa to bude pýtať manažmentu nemocnice. Drucker má informácie, že zdravotníci nemali byť spokojní s technickým vybavením v NÚSCH.uviedol. Drucker podľa svojich slov nedovolí, aby odchod zdravotníkov pocítil pacient. "Lebo ide o špičkové pracovisko, budem to prešetrovať," uviedol. Chce podniknúť opatrenia, aby k takejto situácii do budúcnosti nedošlo.Drucker sa chce bližšie pozrieť na to, do akej miery bola "táto činnosť" koordinovaná.